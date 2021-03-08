Компания BMW сокращает производство на Автоторе: останутся только три модели

BMW, руководствуясь экономической нецелесообразностью, решила отказаться от производства пяти моделей авто. Об этом в беседе с 32cars.ru рассказал председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.

Сотрудничество известного автомобильного бренда из Баварии и автомобильного завода в Калининграде, начало которого было положено еще в 1999 году, начало сокращаться. Уже с апреля этого года выпускаться будут только три модели - кроссоверы BMW X5, X6 и X7. Остальные модели, а это седаны 5- и 7-Series, а также кроссы X1, X3 и X4, как отметил Горбунов, будут полностью переведены на импорт.

Но и это еще не все - в будущем BMW может полностью свернуть сборку в РФ, а любая версия X5/X6/X7 может доставляться в страну с американского завода.

А ведь еще недавно компания собиралась строить собственный завод в России. Однако стороны не договорились об условиях и Специальный инвестиционный контракт подписан так и не был.

Максимальный уровень локализации, на который может согласиться BMW, — это сварка и окраска кузовов (CKD).

В этой связи автомобильные эксперты прогнозируют, что автомобили BMW в России уже в ближайшее время могут существенно прибавить в цене. Благодаря калининградскому заводу, который осуществлял сборку, и доступности на складах, в стране сформировались крайне выгодные цены на премиум-авто бренда.



