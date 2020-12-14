Топ новогодних скидок и акций на автомобили в России в декабре 2020 года

В преддверии Нового года, когда не только принято, но и приятно дарить подарки, редакция портала Carsweek нашла интересные и оригинальные предложения. Все они касаются новинок автопрома.

Российский «АвтоВАЗ» совместно с РН банком предлагают акционный «Месяц подарков»: при оформлении покупки (автомобиля) клиенту гарантированно достанется КАСКО. Кроме того, новоиспеченный автовладелец получит дополнительный год гарантии на свое приобретение и скидку до 40 тыс. рублей при покупке нового авто в кредит.

Официальные дилеры KIA до 30 декабря предлагают акцию Зимний пакет «Каско + Шины в комплекте», но лишь для нового KIA Rio X-Line 2020 года выпуска. С новым автомобилем покупатель получит бесплатный полис КАСКО и комплект зимней резины.

В дилерских центрах Renault перед Новым годом действуют улучшенные условия кредитной программы «Поехали»: заказывая автомобиль из онлайн-шоурума, можно взять сертификат на аксессуары на 10 тыс. рублей и бесплатный полис КАСКО.

В центрах по продаже чешской Skoda можно по программе Skoda Бонус получить удвоенные баллы, а после обменять их на брендовые запчасти и получить полный сервис авто у дилеров.

При покупке японской Mazda клиент может прибегнуть к услуге «Зимний пакет», которая содержит подарочный комплект зимней резины, бесплатный шиномонтаж и дополнительную выгоду по Trade-in.

Официальные дилеры китайцев Geely и Haval придумали спецпредложения. При покупке в кредит кроссоверов Atlas и X7 бренда Geely можно рассчитывать на выгоду до 200 тыс. рублей. Аналогичное предложение и у Haval: признанные кроссоверы F7 и F7x более выгодно будет купить в кредит и по Trade-in на 50 000 и 70 000 рублей, соответственно.

В центрах по продаже Honda для предновогодних клиентов до 31 декабря действует акция «Счастливая коробка»: с ее помощью можно существенно сократить расходы на оригинальные запчасти.

При покупке у немецкого бренда Volkswagen клиент может рассчитывать на традиционные выгодные условия, которые в центрах есть всегда. Но в канун новогодних праздников Volkswagen подготовил и оригинальные подарки покупателям авто: копилку или подставку под яйца в стиле Volkswagen Beetle, экстравагантный чемодан, форму под печенья или стильную ключницу.

Сразу три японских бренда - Toyota, Lexus и Mitsubishi - участвуют в акции «Забронируй и выкупи». По ее условиям в оставшиеся дни декабря можно забронировать понравившуюся машину, а выкупить ее уже в следующем году. Это даст покупателю уверенность в том, что он не заплатит за свое авто больше из-за неизбежного роста цен, который прогнозируют на январь. Так, под акционные условия подпадают внедорожник Land Cruiser Prado, Pajero Sport и Outlander, а также почти весь модельный ряд Lexus.