ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на российском авторынке

Сегодня, 20:04

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ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на российском авторынке

Рейтинг самых бюджетных кроссоверов опубликовал портал «Carsweek». Аналитики отметили, что последние несколько лет автомобили сегмента SUV остаются самыми популярными у россиян, передает «Carsweek».

На 5 строчке рейтинга топ-5 недорогих внедорожников очутилась LADA 4x4, которая имеет полноприводную систему, пониженную передачу и короткую колесную базу. 1.7-литровый двигатель и 87 лошадиных сил обеспечивают хорошую мощность, за которую в комплектации Classic придется выложить 587 900 рублей. 

Более приятные характеристики имеются у автомобиля Lifan X50 от китайского бренда, в частности — фиксированная цена, которая не растет с 2018 года. Самой бюджетной моделью линейки Lifan является X50 — за него просят 689 900 рублей. За эту сумму покупатель получит 1,5-литровый двигатель с отдачей в 103 л.с., который сочетается с 5МКПП, весьма богатое «начинку» в виде дисковых задних тормозов, сидений из эко-кожи, задних противотуманок, кодиционера, USB-разъема и электростеклоподъемников всех дверей.

Бронзу в рейтинге самых бюджетных кроссоверов от аналитиков «Carsweek» получает LADA Niva, который в 2020 году полностью стал производиться «АвтоВАЗом». Самая бюджетная версия Classic стоит от 738 000 рублей, однако в новогодние праздники можно приобрести авто со скидкой до 30 тысяч рублей. В базовую комплектацию этой модели входит современный бортовой компьютер, гидроусилитель руля и электрический стеклоподъемник всех дверей.

Второе место по праву занял китайский , который с двигателем в 1.8 литра имеет мощность 128 лошадиных сил. Стоимость авто начинается от 739 900 рублей, и в отличие от X50, эта модель может похвастаться регулировкой передних кресел, центральным замком и рейлингами на крыше.

Lifan X60

Самым лучшим внедорожником экспертами был признан UAZ Hunter, кузов которого, а также подвеска и трансмиссия разрабатывались специально для езды в сложных, а не в городских условиях. Цена за этот автомобиль стартует от 827 000 рублей в базовой комплектации. UAZ Hunter имеет 2,7-литровый двигатель с мощностью 135 л.с, гидроусилитель руля, очень экономный расход топлива и небольшие габариты. Эксперты отметили, что этот автомобиль популярен не только на российском, но и зарубежном рынке.

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