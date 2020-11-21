ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

Сегодня, 17:29

0

Image 16+
ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей, которые лучше всего пригодны для зимнего российского сезона. Известно, что зимний период всегда самый ответственный и опасный для всех участников дорожного движения, поэтому специалисты портала «Carsweek» опубликовали список топ-5 бюджетных авто, имеющих дополнительные «зимние функции».

На пятом месте топ-лучших авто для зимы в России LADA Granta — это не только бюджетная модель отечественного производства, но и автомобиль с расширенными зимними опциями, хотя они и не доступны в базовой комплектации. Специальное исполнение #Club позволяет подогревать лобовое стекло и передние сиденья, хотя за такую комплектацию LADA Granta придется дополнительно выделить 585 900 рублей.


Неплохие «зимние» опции есть и у Datsun on-do, Datsun mi-do, которые позволяют этим двум японским авто отлично адаптироваться под российский климат. Главная опция этих моделей — встроенный подогрев лобового стекла. Он доступен у седана on-do, начиная с версии Comfort, которая стоит 617 000 рублей. Хэтчбек mi-do оснащается этой опцией в комплектации Black и выше, и заплатить за обогрев лобового стекла придется минимум 640 000 рублей.


Третью позицию рейтинга занимает LADA Vesta. В версии Comfort/Winter. Стоимостью в 780 900 рублей можно получить подогрев руля, лобового стекла, а также трехдиапазонный подогрев передних сидений.


Немного не дотянул до лидирующего места Renault Logan — эксперты отмечают, что это авто очень хорошо приспособлено под российские условия. Компактный седан Logan имеет демократичный ценник и отличается отличной надежностью, хотя в плане «зимних» функций он уступает LADA Vesta. За максимальную комплектацию Drive можно рассчитывать только на подогрев задних сидений, а вот если доплатить 18 000 рублей, можно приобрести зимний пакет с обогревом лобового стекла и передних сидений.


Лидером же среди бюджетных авто до 1 миллиона рублей стала KIA Rio. В комплектацию Luxe стоимостью 944 900 рублей входит подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и даже форсунок омывателя. Немного переплатив и приобретя версию Prestige, которая стоит 1 089 900 рублей, можно получить и обогрев задних сидений.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

Сегодня, 17:29

Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

21-11-2020, 11:49

Китайская Zotye не смогла продать в России ни одного автомобиля в октябре

16-11-2020, 11:29

BMW презентовал серийный электрокроссовер BMW iX

12-11-2020, 15:39

Названы расходники, которые автовладельцы забывают менять

1-11-2020, 14:42

Водителям по всей России с 1 ноября разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

1-11-2020, 09:46

Обновленный кроссовер Renault Duster для рынка России вывели на дорожные тесты

29-10-2020, 11:59

Автомобили Toyota названы самыми надежными по версии пользователей «ВКонтакте»

29-10-2020, 09:18

Стало известно, с какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

27-10-2020, 21:58

Калининградский «Автотор» намерен выпустить собственный автомобиль

27-10-2020, 14:34

Абсолютно новая Skoda Fabia выйдет на рынок в 2021 году

27-10-2020, 11:10

Электромобиль Volkswagen ID.3 получил «5 звезд» в краш-тестах Euro NCAP

27-10-2020, 10:31

Skoda назвала стоимость новой Octavia в РФ

27-10-2020, 08:52

Fiat презентовал полностью новое исполнение электрокара 500 Electric

23-10-2020, 22:39

Chery назвала стоимость в России нового премиум-кроссовера CheryExeed TXL

23-10-2020, 09:23

Китайский электромобиль JAC iEV7S установил рекорд России по дальности пробега

20-10-2020, 09:48

Tesla в Европе будет продавать Model 3 китайской сборки

19-10-2020, 19:52

Автопроизводитель УАЗ начал предлагать в аренду внедорожники «Патриот»

19-10-2020, 18:10

Названы способы обмана покупателей автомобилей с пробегом

19-10-2020, 09:57

Dacia показал серийный электромобиль Spring

16-10-2020, 19:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров