ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей, которые лучше всего пригодны для зимнего российского сезона. Известно, что зимний период всегда самый ответственный и опасный для всех участников дорожного движения, поэтому специалисты портала «Carsweek» опубликовали список топ-5 бюджетных авто, имеющих дополнительные «зимние функции».

На пятом месте топ-лучших авто для зимы в России LADA Granta — это не только бюджетная модель отечественного производства, но и автомобиль с расширенными зимними опциями, хотя они и не доступны в базовой комплектации. Специальное исполнение #Club позволяет подогревать лобовое стекло и передние сиденья, хотя за такую комплектацию LADA Granta придется дополнительно выделить 585 900 рублей.

Неплохие «зимние» опции есть и у Datsun on-do, Datsun mi-do, которые позволяют этим двум японским авто отлично адаптироваться под российский климат. Главная опция этих моделей — встроенный подогрев лобового стекла. Он доступен у седана on-do, начиная с версии Comfort, которая стоит 617 000 рублей. Хэтчбек mi-do оснащается этой опцией в комплектации Black и выше, и заплатить за обогрев лобового стекла придется минимум 640 000 рублей.

Третью позицию рейтинга занимает LADA Vesta. В версии Comfort/Winter. Стоимостью в 780 900 рублей можно получить подогрев руля, лобового стекла, а также трехдиапазонный подогрев передних сидений.

Немного не дотянул до лидирующего места Renault Logan — эксперты отмечают, что это авто очень хорошо приспособлено под российские условия. Компактный седан Logan имеет демократичный ценник и отличается отличной надежностью, хотя в плане «зимних» функций он уступает LADA Vesta. За максимальную комплектацию Drive можно рассчитывать только на подогрев задних сидений, а вот если доплатить 18 000 рублей, можно приобрести зимний пакет с обогревом лобового стекла и передних сидений.

Лидером же среди бюджетных авто до 1 миллиона рублей стала KIA Rio. В комплектацию Luxe стоимостью 944 900 рублей входит подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и даже форсунок омывателя. Немного переплатив и приобретя версию Prestige, которая стоит 1 089 900 рублей, можно получить и обогрев задних сидений.