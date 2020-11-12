Китайская Zotye не смогла продать в России ни одного автомобиля в октябре

Сегодня, 11:29

Анна Лисова

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Китайская Zotye не смогла продать в России ни одного автомобиля в октябре

Продажи автомобилей от китайского бренда Zotye в России упали до нуля. 

За октябрь 2020 года на российском рынке не было продано ни одного автомобиля Zotye. С начала года уровень продаж Zotye в РФ существенно просел. Так, за 10 месяцев удалось продать 158 новых автомобилей Zotye в России, что на 88% меньше, чем годом ранее. 

С начала текущего года дилерам Zotye удавалось в России продавать по 10-20 новых автомобилей в месяц. В октябре не удалось выйти даже на эти показатели. Тем не менее, с российского рынка Zotye уходить не собирается, о чем сообщается на портале «Китайские автомобили».

Отметим, сейчас в России продается два кроссовера от Zotye. Это Т600, ценник которого стартует от 971 тыс. рублей, и Coupa, купить который можно за 1,19 млн рублей. Внешне эти автомобили схожи с Volkswagen Tiguan.

На российский рынок поставляются автомобили Zotye белорусской сборки, которые выпускает завод «Юнисон». Но из-за юридических трудностей сборка автомобилей данного бренда на белорусском заводе приостановлена. Поэтому последние Zotye дилеры забрали с завода еще летом. 

Стоит отметить, что несколько кроссоверов Zotye и вовсе оказались под арестом, поскольку, как удалось выяснить журналистам, они заложены «по одному из дел как мера обеспечения».

Не исключено, что в будущем Zotye может наладить поставку своих автомобилей в России с заводов из Китая. Но вряд ли компания пойдет на это в ближайшее время. Даже в Китае у Zotye сейчас серьезные проблемы. За минувший год компания получила чистый убыток в 11,2 млрд долларов. 

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