BMW презентовал серийный электрокроссовер BMW iX

Сегодня, 15:39

Анна Лисова

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BMW презентовал серийный электрокроссовер BMW iX

Немецкая компания BMW показала своей первый полностью электрический кроссовер iX.

Поступит он в массовую продажу в 2021 году, пообещали в BMW. Одними из первых его смогут приобрести европейские покупатели. В России же эта новинка немецкого автопрома появится позже. 

BMW iX визуально схож на BMW Х5. Модель получила большую решетку радиатора, узкие светодиодные фары и оригинальные легкосплавные колесные диски. Дизайнеры решили применить на этом автомобиле выдвижные дверные ручки. 

Но, конечно же, «начинка» его отличается еще больше. BMW iX получил автопилот третьего уровня, что позволяет этому электрическому кроссоверу без вмешательства водителя ехать по шоссе, тормозить и объезжать препятствия.

Мощность силовой установки BMW iX составляет 500 л.с. Первую сотню этот электрокроссовер набирает лишь за 5 секунд, а при оптимальных условиях без подзарядки сможет проезжать 600 километров. 

Разработчики обещают, что до 80% зарядить BMW iX можно будет благодаря опции быстрой зарядки от сети постоянного тока лишь за 40 минут. Ну а для полной зарядки понадобиться около 11 часов. 

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