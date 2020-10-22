Британцы создают летающую сотовую вышку 5G

Сегодня, 12:28

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Британцы создают летающую сотовую вышку 5G

Британские разработчики сообщили о проектировании ультрасовременного стратосферного беспилотника, который будет транслировать стандарт 5G. Такая летающая вышка будет иметь диаметр покрытия до 140 километров, отмечает «N+1».

Проект двухдвигательного водородного стратосферного беспилотника проходит в рамках стартапа британских разработчиков Stratospheric Platforms совместно с американской компанией Northrop Grumman. Целью проекта британцы называют значительное расширение абонентской базы и экономия на строительстве стационарных стандартных сотовых вышек связи. Отмечается, что на сегодняшний день уже несколько компаний в мире занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов, которые бы могли обеспечивать связью труднодоступные районы — однако именно британские разработчики первыми подали законченный проект на рассмотрение.

Согласно проекту, новейшая разработка сделана по прототипу высокоплана с V-образным хвостовым оперением. Сообщается, что размах крыла водородного беспилотника будет составлять 60 метров. Разработчики заявили, что аппарат массой 3,5 тонны сможет выполнять полеты на высоте 18,3 тысячи метров на протяжении девяти дней. Предполагаемый запуск первого стартосферного беспилотника, транслирующего 5G связь намечена на середину 2022 года.

Ранее стартап-платформа Stratospehric Platforms уже проводила испытания системы связи, в частности, стандарта 4G, предназначенного для установки на летательные аппараты. Испытания проводились на модифицированном высотном разведывательном самолете Grob G 520, причем во время испытаний самолет выполнял полеты на высоте 13,7 тысячи метров. Британским разработчикам удалось добиться скорости передачи данных абонентам на земле в 70 мегабит в секунду и от абонентов — в 20 мегабит в секунду. Успешный эксперимент и дал толчок для разработки системы сотовой связи, которая при модификации уже существующей модели может поддерживать стандарт 5G.

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