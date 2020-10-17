Российские ЗРК С-400 «Триумф» установили рекорд точности

Сегодня, 13:57

Ольга Громова

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Российские ЗРК С-400 «Триумф» установили рекорд точности
Зенитно-ракетная система С-400

Зенитно-ракетная система С-400 установила рекорд меткости в ходе практических стрельб, которые проводились на полигонах Ашулук и Телемба. Военные подготовили 51 мишень. Для уничтожения целей понадобилось использование 63 ракет.

В Минобороны, как пишет bmpd, уточнили, что все цели поражались первой ракетой. Но в 12 случаях военнослужащие запускали ракеты для повторного уничтожения мишеней.

В условиях реального боевого конфликта для 100-процентного уничтожения цели может быть выпущено до трех ракет.

В практических стрельбах приняли участие десять зенитно-ракетных полков Вооруженных сил из Новосибирска, Владивостока, Знаменска, Новороссийска, Севастополя и еще нескольких российских городов.

С-400 «Триумф» - система средней и большой дальности. Она в состоянии осуществить перехват всех воздушных целей, за исключением боевых блоков МБР, в радиусе 400 км. Комплекс может быть интегрирован в армейские и войсковые системы ПВО. В случае использования дополнительных модулей радиус его охвата может быть увеличен до шести сотен километров.

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