Вексельберг перечислил отличия постпандемийного мира

Мир после пандемии коронавируса уже не будет прежним, и это сейчас понимает каждый. Но чем же он будет отличаться?
В эти дни проходит московский международный форум "Открытые инновации", из-за сложной эпидемиологической обстановки - в онлайн-формате. На открытии выступил председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг. Он заявил, что мир после пандемии - это совершенно новые технологические решения и новое отношение к системе здравоохранения.
Он добавил, что все вышеперечисленное будет происходить в мире цифровых трансформаций.
Цифровые технологии начнут использоваться гораздо шире, чем, например, сейчас. Для них найдется место не только в сфере образования или социальных аспектах, но и в нашей обыденной жизни, заключил председатель совета директоров «Сколково».
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