Вексельберг перечислил отличия постпандемийного мира

Мир после пандемии коронавируса уже не будет прежним, и это сейчас понимает каждый. Но чем же он будет отличаться?

В эти дни проходит московский международный форум "Открытые инновации", из-за сложной эпидемиологической обстановки - в онлайн-формате. На открытии выступил председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг. Он заявил, что мир после пандемии - это совершенно новые технологические решения и новое отношение к системе здравоохранения.

"Новый постпандемийный мир будет отличаться новыми социальными общениями, новыми измененными технологическими решениями. Вне всякого сомнения произойдет изменение отношения ко всей системе здравоохранения, потому что происходит переосмысление значимости роли человеческой жизни как таковой», - цитирует Вексельберга агентство «Прайм».

Он добавил, что все вышеперечисленное будет происходить в мире цифровых трансформаций.

Цифровые технологии начнут использоваться гораздо шире, чем, например, сейчас. Для них найдется место не только в сфере образования или социальных аспектах, но и в нашей обыденной жизни, заключил председатель совета директоров «Сколково».