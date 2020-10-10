США раскрыли возможности создаваемой гиперзвуковой ракеты

Сегодня, 10:50

Ольга Громова

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США раскрыли возможности создаваемой гиперзвуковой ракеты
Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A ARRW

В США впервые раскрыли возможности своей гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW. Хозяин Белого дома Дональд Трамп называет ее не иначе, как «супер-пупер» ракета.

Характеристики ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) привело издание The Drive. По его информации, новое оружие будет способно развивать скорость до 6,5-8 Махов. Ракета сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи километров всего лишь за 10-12 минут.

Нести новые ракеты на себе будут, как планируется, бомбардировщики B-52H Stratofortress. Каждый самолет может быть оснащен четырьмя такими гиперзвуковыми ракетами.

Разработки оружия должны быть завершены ближе к осени 2022 года. Авторы издания полагают, что AGM-183A ARRW - ответ США на гиперзвуковые разработки России и Китая.

ARRW класса "воздух — поверхность" с 2018 года разрабатывает компания Lockheed Martin при участии других производителей.

На первые летные испытания прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW), который установили на внешнюю подвеску стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, был выведен еще в июне 2019 года.

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