Установку для запуска 48 дронов-камикадзе показали в Китае

Сегодня, 12:05

Анна Лисова

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Установку для запуска 48 дронов-камикадзе показали в Китае
Установка для запуска 48 дронов-камикадзе

В Китае создали установку для запуска 48 дронов-камикадзе, передает РГ. Ее собрали на базе трехосной версии бронированного автомобиля Dongfeng Warrior.

Разработчики разместили контейнеры с БПЛА в специальном защищенном отсеке. Перед применением этот отсек применяется.

Всего установка может запустить 48 барражирующих боеприпасов, способных действовать единым роем. Данные дроны могут использоваться как для разведдействий, так и для атаки выявленных целей.

Китайские военные уже давно успешно отработали применение роя дронов. В прошлом году в Тибете прошли широкомасштабные учения в рамках которых было опробовано использование дронов в ходе атаки совместно с механизированными, танковыми и артиллерийскими подразделениями.

Стоит отметить, что сейчас многие государства разрабатывают не просто дроны, а системы, которые позволяют запускать рой БПЛА. Их планируют в будущем запускать не только с наземных платформ, а также с самолетов и вертолетов воздушного типа. Также могут появиться установки для запуска дронов на море.

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