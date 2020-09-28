В США исправили проблему российского гиперзвукового оружия

Компания из США Lockheed Martin Corporation показала концепт-арт мобильного гиперзвукового ракетного комплекса, передает МК .

Этот комплекс состоит из четырех пусковых установок, размещенных на прицепе М870, а также оборудован командным пунктом.

Графическое изображение этого проекта ракетного комплекса большой дальности для армии США могут взять на замету российские разработчики. Ведь комплекс, разрабатываемый американцами, можно использовать на суше в любом месте, куда может доехать платформа, на которой он размещен.

На представленном графическом изображении показан комплекс из 4 пусковых установок, которые размещены на прицепе. Разработчики обещают, что развернуть его можно будет в любой местности лишь за час. Такой комплекс сможет наносить удары одновременно по 8 разным целям.

В России уже были созданы гиперзвуковые «Авангард» и «Сармат», но они являются комплексами шахтного базирования, то есть, менять их расположение невозможно. Хотя изначально «Авангард» должен был быть мобильным.