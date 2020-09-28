В США исправили проблему российского гиперзвукового оружия

Сегодня, 11:56

Анна Лисова

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Компания из США Lockheed Martin Corporation показала концепт-арт мобильного гиперзвукового ракетного комплекса, передает МК

Этот комплекс состоит из четырех пусковых установок, размещенных на прицепе М870, а также оборудован командным пунктом. 

Графическое изображение этого проекта ракетного комплекса большой дальности для армии США могут взять на замету российские разработчики. Ведь комплекс, разрабатываемый американцами, можно использовать на суше в любом месте, куда может доехать платформа, на которой он размещен. 

На представленном графическом изображении показан комплекс из 4 пусковых установок, которые размещены на прицепе. Разработчики обещают, что развернуть его можно будет в любой местности лишь за час. Такой комплекс сможет наносить удары одновременно по 8 разным целям. 

В России уже были созданы гиперзвуковые «Авангард» и «Сармат», но они являются комплексами шахтного базирования, то есть, менять их расположение невозможно. Хотя изначально «Авангард» должен был быть мобильным. 



 

 

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