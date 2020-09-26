Для армии России создадут несколько видов экзоскелетов

Сегодня, 11:28

Анна Лисова

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Для армии России создадут несколько видов экзоскелетов
Экзоскелет для военнослужащих

Заместитель компании, участвующей в данном проекте «Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы» (РТ-ДП РК) Максим Скоков рассказал о том, что в России сейчас идет создание сразу нескольких активных экзоскелетов для военнослужащих, передает РИА Новости.

Он объяснил, что для нужд Минобороны создаются экзоскелеты, которые можно будет использовать для выполнения различных задач. Стартовал этот проект еще в 2019 году и уже разработано несколько вариаций, «заточенных под разные задачи».

Один из экзоскелетов будет помогать солдату при выполнении так называемых маршевых задач, то есть, когда солдату необходимо быстро передвигаться. Еще один экзоскелет подойдет для ситуаций, когда двигаться нужно мало, например, для саперов или минеров. Третий тип – экзоскелет для такелажных работ.

«Экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определенные успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее», - объяснил соколов.
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