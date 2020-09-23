ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Внимание СМИ привлек опубликованный на Youtube ролик, где показана попытка летчика американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк российского авиатора. Три года назад, в 2017-ом, Су-30СМ под его управлением в небе Сирии смог «заглянуть» в грузовой отсек военно-транспортного самолета Ил-76.

Видео показывает, что летчики ВВС США решили несколько усложнить задачу, выстроив сзади два истребителя F-15, боевой реактивный самолет Panavia Tornado и истребитель Eurofighter Typhoon.

Согласно задумке, они должны были выстроиться в одну линию, соблюдая при этом минимальное расстояние. Впрочем, повторить трюк американцы так и не сумели. Некоторые журналисты даже предположили, что летчик США побоялся сделать это из-за страха.



Генерал-майор Владимир Попов прокомментировал ролик. Он отметил, что сама идея повторить трюк российских летчиков очень хорошая. Повторение выполненных ранее кем-то трюков - это практика, это опыт.

Но, пытаясь повторить что-то, следует учитывать нюансы - а их немало. Ведь возможность выполнения пилотажных фигур и трюков - это не только мастерство пилота. Во многом она определяется техническими возможностями самолета. Похоже, именно в этом и была главная ошибка американцев.