Bosch разработала самый быстрый в мире тест на коронавирус

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Bosch разработала самый быстрый в мире тест на коронавирус

Немецкая Bosch разработала самый быстрый в мире тест на COVID-19.

Bosch изобрела систему тестирования на COVID-19, которая способна всего через 39 минут выдать результат. На сегодняшний день это самая быстрая в мире технология тестирования на основе ПЦР.

В немецкой компании заявляют, что разработка велась специально для их аналитического прибора Vivalytic. Причем чувствительность тестирования достигает 98%, а специфичность - 100%.

Компания планирует, что ее разработки помогут в условиях мобильного тестирования, когда нужен быстрый результат. Это могут быть аэропорты, автостоянки автобана и другие объекты. Как уточняют в Bosch, в Европе их новинка уже доступна к применению.

Сообщается, что это не первая разработка немецкой компании. Первый выпущенный немцами вариант тест-системы на основе прибора Vivalytic был создан еще в марте. Эта версия выдавала результат через 2,5 часа. Как заявили в компании Bosch, они собираются и дальше усовершенствовать свою тест-систему. Например, уже в октябре один картридж Vivalytic сможет протестировать 5 человек, следовательно, увеличится количество проводимых тестов. А к концу этого года Bosch рассчитывает приблизить мощности тестирования к миллиону.

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