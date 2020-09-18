Авторы The Drive назвали американский истребитель F-35 устаревшим

Вчера, 21:40

0

Image 16+
Авторы The Drive назвали американский истребитель F-35 устаревшим

Американские военные журналисты и обозреватели издания «The Drive» прогнозируют значительное отставание по техническим характеристикам популярного истребителя ВВС США F-35 от современных моделей. Эксперты предрекли скорую «гибель» топового американского истребителя из-за технологического прорыва программы Next Generation Air Dominance», сообщает «News.ru».

Опасения аналитиков об техническом «старении» военной техники коснулись российских и американских истребителей Су-57 и F-35 Lightning II.

«Мы уверены, что боевая авиация будущего будет выглядеть совершенно иначе, чем она выглядит сейчас или десятилетие назад. Мы можем сказать, что начинается конец эпохи, когда истребитель может безраздельно господствовать в воздушных боях», - сообщили эксперты.

Военные аналитики предполагают, что на секретных базах США уже начали происходить испытания ультрасовременных военных аппаратов шестого поколения.

«Новые модели истребителей однозначно будут быстрее, мощнее и эффективнее пятого поколения наших F-35», - сообщили военные аналитики.

Поводом для предположения прессы о начале испытаний новой секретной военной техники стало недавнее высказывание помощника по закупкам министра ВВС США Уилла Ропера. На пресс-конференции, посвященной оборонной сфере США, он обмолвился, что «Америка располагает всеми ресурсами и возможностями для начала внедрения новых истребителей шестого поколения».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

18-09-2020, 13:33

Россия начала сборку ядерного планетолета Путина

15-09-2020, 13:45

ЗРПК «Супер-Панцири» прикроют С-400 от крылатых ракет и беспилотников

15-09-2020, 10:37

В дорогих электрокарах Tesla нашли изоленту и палки

12-09-2020, 21:51

«Секретное» оружие Дональда Трампа разоблачили в США

12-09-2020, 07:44

Китайская ракета запустила в космос непонятный объект

11-09-2020, 08:52

Названы отличия истребителей пятого и шестого поколения

5-09-2020, 13:26

В США назван самый опасный российский боевой самолет

2-09-2020, 09:01

Турция с Россией обсуждает совместное производство истребителей Су-57

17-08-2020, 08:24

СМИ: Первый серийный Су-57 поднимется в воздух уже в октябре, но не без проблем

14-08-2020, 12:32

Popular Mechanics: у России появится оружие, которого нет у США

11-08-2020, 17:32

Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США

11-08-2020, 13:15

Российские «Мистрали» будут потоплены

31-07-2020, 10:48

Новый российский подводный газовоз прорвет водную блокаду США на пути к Китаю

31-07-2020, 10:22

На Украине автоматизацию российского «Панциря» назвали катастрофой

29-07-2020, 20:18

Илон Маск считает, что у чипирования людей есть преимущества

21-07-2020, 13:03

Гусеничные броневики Bradley станут гибридами

20-07-2020, 20:44

В США назвали причину массового падение истребителей

18-07-2020, 17:34

Российский «Маркер» в США сочли плохой идеей

17-07-2020, 22:49

Тральщик «Георгий Курбатов» выведен из цеха

16-07-2020, 22:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров