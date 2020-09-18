Авторы The Drive назвали американский истребитель F-35 устаревшим

Американские военные журналисты и обозреватели издания «The Drive» прогнозируют значительное отставание по техническим характеристикам популярного истребителя ВВС США F-35 от современных моделей. Эксперты предрекли скорую «гибель» топового американского истребителя из-за технологического прорыва программы Next Generation Air Dominance», сообщает «News.ru».
Опасения аналитиков об техническом «старении» военной техники коснулись российских и американских истребителей Су-57 и F-35 Lightning II.
Военные аналитики предполагают, что на секретных базах США уже начали происходить испытания ультрасовременных военных аппаратов шестого поколения.
Поводом для предположения прессы о начале испытаний новой секретной военной техники стало недавнее высказывание помощника по закупкам министра ВВС США Уилла Ропера. На пресс-конференции, посвященной оборонной сфере США, он обмолвился, что «Америка располагает всеми ресурсами и возможностями для начала внедрения новых истребителей шестого поколения».
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