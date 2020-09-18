Авторы The Drive назвали американский истребитель F-35 устаревшим

Американские военные журналисты и обозреватели издания «The Drive» прогнозируют значительное отставание по техническим характеристикам популярного истребителя ВВС США F-35 от современных моделей. Эксперты предрекли скорую «гибель» топового американского истребителя из-за технологического прорыва программы Next Generation Air Dominance», сообщает «News.ru».

Опасения аналитиков об техническом «старении» военной техники коснулись российских и американских истребителей Су-57 и F-35 Lightning II.

«Мы уверены, что боевая авиация будущего будет выглядеть совершенно иначе, чем она выглядит сейчас или десятилетие назад. Мы можем сказать, что начинается конец эпохи, когда истребитель может безраздельно господствовать в воздушных боях», - сообщили эксперты.

Военные аналитики предполагают, что на секретных базах США уже начали происходить испытания ультрасовременных военных аппаратов шестого поколения.

«Новые модели истребителей однозначно будут быстрее, мощнее и эффективнее пятого поколения наших F-35», - сообщили военные аналитики.

Поводом для предположения прессы о начале испытаний новой секретной военной техники стало недавнее высказывание помощника по закупкам министра ВВС США Уилла Ропера. На пресс-конференции, посвященной оборонной сфере США, он обмолвился, что «Америка располагает всеми ресурсами и возможностями для начала внедрения новых истребителей шестого поколения».