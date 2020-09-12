В сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

Недавно произошедшее крушение воздушной цели BQM-167 Skeeter, которая имитировала российскую крылатую ракету, вызвало бурный ажиотаж со стороны экспертов и американских граждан, интересующихся военной тематикой. Удачно проведенный выстрел по движущейся цели из 155-мм гаубицы M109 Paladin позволит разработчикам в будущем задействовать это оружие и на поле боя, сообщает «Военное обозрение».

Компания-разработчик нового высокотехнологичного оружия заявила, что M109 Paladin является высококинетическим боеприпасом, не нуждающемся в использовании взрывчатого вещества.

«M109 Paladin со сверхскоростным снарядом HVP наделен такой силой и мощью, что позволит контролировать противника даже с больших расстояний. С его помощью можно атаковать движущиеся цели с кинетической энергией, эквивалентной силе многотонного транспортного средства, которое движется со скоростью около 200 км/ч», - заявили эксперты.

Уилл Ропер, помощник министра ВВС США по логистике подчеркнул, что управление M109 Paladin осуществляется на основе искусственного интеллекта, а в комплектацию оружия также входит усовершенствованная система управления огнём (ABMS).

«Такой танк, который может сбить крылатые ракеты, — вот что действительно круто», прокомментировал Уилл Ропер.

Известно, что впервые разработка сверхскоростного снаряда HVP была представлена американскими учеными в 2013 году. Эксперты отмечают, что помимо впечатляющих характеристик HVP большим плюсом такого устройства является снижение стоимости выстрела. Стоимость каждого HVP на данный момент составляет около 85 тысяч долларов, в то время как цена на ракеты Tomahawk стартует от 1.5 миллиона долларов.