В сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

Сегодня, 13:33

0

Image 16+
В сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

Недавно произошедшее крушение воздушной цели BQM-167 Skeeter, которая имитировала российскую крылатую ракету, вызвало бурный ажиотаж со стороны экспертов и американских граждан, интересующихся военной тематикой. Удачно проведенный выстрел по движущейся цели из 155-мм гаубицы M109 Paladin позволит разработчикам в будущем задействовать это оружие и на поле боя, сообщает «Военное обозрение».

Компания-разработчик нового высокотехнологичного оружия заявила, что M109 Paladin является высококинетическим боеприпасом, не нуждающемся в использовании взрывчатого вещества.

«M109 Paladin со сверхскоростным снарядом HVP наделен такой силой и мощью, что позволит контролировать противника даже с больших расстояний. С его помощью можно атаковать движущиеся цели с кинетической энергией, эквивалентной силе многотонного транспортного средства, которое движется со скоростью около 200 км/ч», - заявили эксперты.

Уилл Ропер, помощник министра ВВС США по логистике подчеркнул, что управление M109 Paladin осуществляется на основе искусственного интеллекта, а в комплектацию оружия также входит усовершенствованная система управления огнём (ABMS).

«Такой танк, который может сбить крылатые ракеты, — вот что действительно круто», прокомментировал Уилл Ропер.

Известно, что впервые разработка сверхскоростного снаряда HVP была представлена американскими учеными в 2013 году. Эксперты отмечают, что помимо впечатляющих характеристик HVP большим плюсом такого устройства является снижение стоимости выстрела. Стоимость каждого HVP на данный момент составляет около 85 тысяч долларов, в то время как цена на ракеты Tomahawk стартует от 1.5 миллиона долларов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В дорогих электрокарах Tesla нашли изоленту и палки

12-09-2020, 21:51

«Секретное» оружие Дональда Трампа разоблачили в США

12-09-2020, 07:44

Китайская ракета запустила в космос непонятный объект

11-09-2020, 08:52

Названы отличия истребителей пятого и шестого поколения

5-09-2020, 13:26

В США назван самый опасный российский боевой самолет

2-09-2020, 09:01

Турция с Россией обсуждает совместное производство истребителей Су-57

17-08-2020, 08:24

СМИ: Первый серийный Су-57 поднимется в воздух уже в октябре, но не без проблем

14-08-2020, 12:32

Popular Mechanics: у России появится оружие, которого нет у США

11-08-2020, 17:32

Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США

11-08-2020, 13:15

Российские «Мистрали» будут потоплены

31-07-2020, 10:48

Новый российский подводный газовоз прорвет водную блокаду США на пути к Китаю

31-07-2020, 10:22

На Украине автоматизацию российского «Панциря» назвали катастрофой

29-07-2020, 20:18

Илон Маск считает, что у чипирования людей есть преимущества

21-07-2020, 13:03

Гусеничные броневики Bradley станут гибридами

20-07-2020, 20:44

В США назвали причину массового падение истребителей

18-07-2020, 17:34

Российский «Маркер» в США сочли плохой идеей

17-07-2020, 22:49

Тральщик «Георгий Курбатов» выведен из цеха

16-07-2020, 22:07

Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

16-07-2020, 10:51

Энергия электромагнитных излучений - снижение конфликтности в мире и замещение ископаемого топлива

8-07-2020, 22:20

Российский МиГ-29 опозорил американский F-16 во время инцидента в стратосфере

8-07-2020, 08:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров