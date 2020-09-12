Россия начала сборку ядерного планетолета Путина

Снимки ядерного «планетолета Путина» вызвали немалый ажиотаж в Сети.

Этот необычный даже по современным меркам космический аппарат собирает КБ «Арсенал», передает ПолитРоссия . Ранее же макет этого планетолета был представлен на МАКС-2019, а позднее его концепт можно было увидеть в рамках VI Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Судя по опубликованным снимкам, уже началась сборка планетолета на стапелях.

По мнению бывшего инженера-ракетостроителя Дмитрия Конаныхина, этот корабль является самой передовой технологией России. Известный блогер считает, что использование перевернет историю освоения космического пространства.

Транспортно-энергетический ядерный модуль будет использоваться в качестве беспилотного межпланетного буксира. Он сможет осуществлять долговременные межпланетные полеты с помощью ядерного реактора и ионных двигателей высокой мощности.

Конаныхина отмечает, что российским инженерам удалось решить важную проблему, перед тем, как начать сборку этого аппарата.

«Самая главная проблема в космосе – это не выработать энергию, а охладить эту машину. Вот они панели-излучатели. Вот они черные красавцы. Вот они, эти сильфоны», - отметил он.

Хотя весной было объявлено о приостановке сборки планетолета, но, судя по тому, что в Сети появились снимки как проходит сборка на стенде, проект снова запущен.