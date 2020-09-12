ЗРПК «Супер-Панцири» прикроют С-400 от крылатых ракет и беспилотников

Доработанные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК), так называемые «Супер-панцири», поступят на вооружение сухопутных войск РФ.

Об этом сообщает газета «Известия » со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Модернизированные ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» российские военные будут использовать для обороны систем ПВО С-300В4. Их особенностью стало гусеничное шасси, что позволяет использовать данное вооружение в условиях сложной местности.

На «Супер-панцири» поставили модернизированное вооружение. Речь идет о двуствольных пушках, которые можно использовать как для защиты позиций, так и для атак во время наступательных операциях.

Еще в 2016 году Минобороны заказало создание специального варианта «Панциря-СМ-СВ» для прикрытия Сухопутных. На создание такого комплекса выделялось 1,373 млрд рублей.

Бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев отмечает, что «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности ПВО РФ на малых высотах и в ближней зоне. Их можно будет использовать для прикрытия систем С-300В4, также они будут обеспечивать защиту беспилотников и ракет.