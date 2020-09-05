В дорогих электрокарах Tesla нашли изоленту и палки

В автокарах Tesla Model Y за $55 000 некоторые детали крепятся на деревянных брусках и обычной изоленте. Сенсационное разоблачение сделал пользователь форума Tesla Motors Club.

Мужчина рассказал, что ему потребовалось 9 часов на разборку своего электромобиля для устранения проблемы плохого крепления некоторых деталей. Невозможно передать, как удивился автолюбитель, когда внутри своего электрокара увидел... зеленую изоленту, металлический ремень и несколько деревянных палок.

Дабы не быть голословным, он приложил фото. Старожилы форума решили, что на фото запечатлен конденсатор с жидкостным охлаждением для Tesla Model Y.

Крепление именно таким способом необходимо для ослабления натяжения. Благодаря этому можно избежать чрезмерных нагрузок на конденсатор, которые неизбежны во время движения.

Невзирая на практичную сторону этого, пользователи возмутились тем, что Tesla использует самые дешевые материалы для своего дорогостоящего электрокара и выглядит все это как «хэнд-мейд».