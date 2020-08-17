Названы отличия истребителей пятого и шестого поколения

Сегодня, 13:26

Ольга Громова

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Названы отличия истребителей пятого и шестого поколения

На днях представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что компании «МиГ» и «Сухой» могли бы вместе создать истребитель шестого поколения. Пока такие замыслы только возникают, «Военное обозрение» рассказало, чем истребитель шестого поколения будет отличаться от истребителя пятого.

Главная фишка последнего, как известно, технология стелс. Она будет присутствовать и у истребителя шестого поколения, но два достоинства такого самолета будут стоять на переднем плане - это беспилотное управление и гиперзвуковая скорость, которую он сможет развивать.

Тем не менее создать такой самолет сейчас довольно проблематично, отмечает издание. Мало того, что борт должен полететь на беспилоте, так он еще должен оставаться неуязвимым для РЭБ-систем. Они также развиваются, поэтому при проектировании этот фактор должен быть учтен.

Именно возможность беспилотного пилотирования и будет главным отличием истребителя шестого поколения от пятого. Другими характеристиками самолета станут высочайшие стелс-технологии и сверхманевренность.

Четыре года назад руководитель дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) допустил, что истребитель шестого поколения появится в России еще до 2025 года.

Новость отредактировал: GlavRed - Сегодня, 13:25

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