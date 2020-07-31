Popular Mechanics: у России появится оружие, которого нет у США

Американский военный эксперт сообщает в издании Popular Mechanics о том, что Россия получит оружие, аналогов которому нет в армии США.

Не так давно стало известно, что Россия планирует завершить разработку ударного беспилотника «Охотник» несколько раньше, чем предполагалось. Таким образом, Россия станет первой страной в мире, у которой появится высокоэффективный боевой БПЛА. Новый беспилотник сможет участвовать в полномасштабных военных действиях наравне с боевыми истребителями.

Впервые беспилотник был замечен в январе 2019 года, когда он проходил испытания на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Этот летательный аппарат внешне напоминал бумеранг с большим воздухозаборником спереди и закрытым соплом двигателя сзади. Российский «Охотник» весит около 20 тонн., как и двухмоторный американский истребитель F-15 Eagle. Автономный беспилотник способен взять на борт большое количество боеприпасов. Речь может идти о ракетах класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Дальность полета превышает 3 тысячи морских миль, пишет ПолитРоссия.

Непохожий ни на один из существующих беспилотников «Охотник» способен осуществлять поддержку боевых самолетов.

У американцев нет оружия, которое могло бы составить достойную конкуренцию российской новинке. США располагают MQ-9 Reaper, который может быть эффективным в низкоинтенсивных конфликтах, но он уязвим перед системами ПВО.