Российские «Мистрали» будут потоплены

Российским кораблям-вертолетоносцам «Прибой» предрекли потопление. В частности, такую судьбу кораблям предсказал доктор военных наук Константин Сивков. Специалист считает, что универсальные десантные корабли проекта 23900 больше отвечают запросам ВМФ РФ, чем французские «Мистрали». Известно, что Минобороны России выделил на создание судов 100 млрд рублей. Однако эксперт назвал дорогостоящие корабли бесполезными игрушками. Сивков аргументирует это тем, что вертолетоносцы нуждаются в прикрытии с воздуха, а для этого необходимо иметь авианосцы, которыми Россия не располагает.

Кроме того, Сивков заявил, что сейчас Россия способна обеспечить господство на море и океане, лишь в участках, прилегающих к ее границам, в зависимости от дальности действия береговой истребительской авиации. Эксперт уверен, что вертолетоносцы могут оказаться легкой мишень из-за отсутствия авианосцев и достаточного количества надводных кораблей, пишет Военно-промышленный курьер .

Отметим, что на минувшей неделе на судостроительном заводе «Залив», расположенном в Керчи (Крым), состоялась закладка нескольких боевых кораблей океанской зоны, в том числе и двух совершенно новых универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900 («Прибой») водоизмещением в 25 000 тонн. Ввод в строй первого «Прибоя» запланирован на 2027 год.