Новый российский подводный газовоз прорвет водную блокаду США на пути к Китаю

Сегодня, 10:22

Анна Лисова

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Новый российский подводный газовоз прорвет водную блокаду США на пути к Китаю

В России ведутся разработки нового подводного атомного газовоза, передает портал «Политическая экспертиза». Этот проект был представлен еще в минувшем году бюро «Малахит». Подводный атомный газовоз сможет за один раз отгрузить около 180 000 кубов газа. Его предполагается использовать для поставок газа Китаю. В частности, в техническом задании говорится о том, что газовоз станет осуществлять перевозку топлива под водой в восточном направлении с залежей на Севере.

Китай, из-за действий США, сейчас испытывает трудности с морскими поставками. Поэтому, считают российские разработчики, подводный газовоз является едва ли не единственным видом транспорта, который сможет подойти к берегам Китая через льды Арктики.

Инженеры бюро «Малахит» отмечают, что в сравнении с АПЛ, конструкция российского газовоза проще, поскольку он не будет оснащаться вооружением. Экипаж его будет меньше, рассказали специалисты.

Поскольку собирать такой газовоз проще, чем военную АПЛ, то можно будет в относительно короткие сроки построить до 8 субмарин для обслуживания российского сектора Арктики. Китай же, при необходимости, для личных целей сможет по проектной документации российских инженеров самостоятельно собрать необходимое ему количество газовозов на своих мощностях. Эксперты отмечают, что запуск даже одного такого газовоза разрушит попытки Вашингтона провести водную блокаду Китая.

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