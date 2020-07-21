На Украине автоматизацию российского «Панциря» назвали катастрофой

Украинское консалтинговое агентство Defense Express рассказало о том, чем чревато повышение быстродействия российских ЗРПК «Панцирь». Как было отмечено украинскими экспертами, если разработчики заменят человека автоматизированными элементами с использованием искусственного интеллекта, то последствия могут быть самими трагическими. По мнению экспертов, нововведение приведет к гибели гражданского населения, что можно назвать катастрофой.

Как подчеркивает агентство, такие же методы повышения быстродействия могли быть применены в российском ЗРК «Тор», которым Иран в январе сбил украинский Boeing 737-800.

О том, что «Панцирь» получит системы искусственного интеллекта, стало известно в июле. Стоит сказать, что комплекс «Панцирь С-1» предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов. Он может противостоять современным видам воздушного вооружения. Дальность поражения целей была увеличена до 40 километров.