Илон Маск считает, что у чипирования людей есть преимущества

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что технология чипирования Neuralink имеет свои преимущества.

В твиттере, отвечая на вопросы подписчиков, он написал, что разработка Neuralink позволит, к примеру, транслировать музыку прямо в человеческий мозг. Будут у нее и другие возможности.

Илон Макс финансирует стартап Neuralink. Поэтому он знает некоторые подробности касательно возможности применения создаваемого чипа.

По его словам, этот чип сможет «стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо», передает Вести.Ру .

Презентация этой разработки запланирована на 28 августа. Касательно необходимости и этичности ее применения разгорелось немало споров.

Маск рассказал, что чип на начальных этапах планируется применять для лечения у пациентов нарушений, вызванных травмами мозга. В будущем же его можно также будет использовать для восстановления зрения, слуха или двигательных функций, а также для лечения затрагивающих мозг заболеваний.

Как объяснил Маск, новое устройство будет состоять из модулей с сотнями тысяч нитей-электродов, которые будут взаимодействовать непосредственно с клетками головного мозга. Макс отметил, что чип сможет «исправить любую неполадку в мозге».

Проект Neuralink был основан в 2016 году. Эта компания создает чип-имплантат, который можно будет вживлять в мозг. В мае 2020 года Маск сообщил, что данная технология почти готова к применению на людях.