В США назвали причину массового падение истребителей

Четыре дня назад в американском штате Нью-Мексико при попытке сесть на территорию авиабазы «Холломен» разбился многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16 Viper ВВС США.

Находившемуся на борту самолета пилоту удалось катапультироваться. Летчик получил незначительные травмы и был отправлен в госпиталь, где ему оказали помощь. Установлением причины инцидента займется специальная комиссия.

Подчеркнем, что это уже седьмая по счету авиационная катастрофа за два месяца, которая произошла с военными самолетами США. Ранее потерпели крушение истребители-невидимки пятого поколения, среди которых значатся F-22 и F-35A. В июне разбился F-15C, который поднялся в воздух с базы в Великобритании и пролетел над Северным морем. В тот раз пилот погиб, а через три дня упал F-18F. По мнению специалистов, причины авиакатастроф можно объяснить сложностями техобслуживания, плохим обучением пилотов и сбоями в программном обеспечении.

Недавно стало известно, что истребитель четвертого поколения F-16, начиная с 2025 года, заменят ударными малозаметными беспилотниками, разрабатываемыми в рамках программы Skyborg.

Как считают в Пентагоне, продукты программы Skyborg стирают грань между многоразовым беспилотником и одноразовой крылатой ракетой. Отметим, что F-16, созданный в 1974 году американской компанией General Dynamics, передан в эксплуатацию в 1979 году. Легкий самолет F-16, благодаря его универсальности и невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения. Он состоит на вооружении 25 стран. Модернизированный F-16 производится на экспорт.

Добавим, что ВВС США хотят убрать из состава старые модификации F-15C Eagle. Их сменят более качественные F-X, которые будут отличаться низким уровнем аварийности.