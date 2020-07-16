В США назвали причину массового падение истребителей

Сегодня, 17:34

Александр Зуев

0

Image 16+
В США назвали причину массового падение истребителей

Четыре дня назад в американском штате Нью-Мексико при попытке сесть на территорию авиабазы «Холломен» разбился многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16 Viper ВВС США.

Находившемуся на борту самолета  пилоту удалось  катапультироваться. Летчик  получил незначительные травмы и был отправлен в госпиталь, где ему оказали помощь. Установлением причины  инцидента займется специальная комиссия. 

Подчеркнем, что это уже седьмая по счету авиационная катастрофа за два месяца, которая произошла с военными самолетами США. Ранее потерпели крушение истребители-невидимки пятого поколения, среди которых значатся F-22 и F-35A. В июне разбился  F-15C, который поднялся в воздух с базы в Великобритании и пролетел  над Северным морем. В тот раз пилот погиб, а через три дня упал F-18F. По мнению специалистов, причины авиакатастроф можно объяснить сложностями техобслуживания, плохим обучением пилотов и сбоями в программном обеспечении. 

Недавно стало известно, что истребитель четвертого поколения F-16, начиная с 2025 года,  заменят ударными  малозаметными беспилотниками, разрабатываемыми в рамках программы Skyborg.

Как считают в Пентагоне, продукты программы Skyborg стирают грань между многоразовым беспилотником и одноразовой крылатой ракетой. Отметим, что F-16, созданный  в 1974 году американской компанией General Dynamics, передан в эксплуатацию в 1979 году. Легкий самолет F-16, благодаря его универсальности и невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения. Он состоит на вооружении 25 стран. Модернизированный F-16 производится на экспорт.

Добавим, что ВВС США хотят убрать из состава старые модификации F-15C Eagle. Их сменят более качественные F-X, которые будут отличаться низким уровнем аварийности.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тральщик «Георгий Курбатов» выведен из цеха

16-07-2020, 22:07

Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

16-07-2020, 10:51

Энергия электромагнитных излучений - снижение конфликтности в мире и замещение ископаемого топлива

8-07-2020, 22:20

Российский МиГ-29 опозорил американский F-16 во время инцидента в стратосфере

8-07-2020, 08:04

Эксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков

3-07-2020, 18:05

Успех российских военных в Сирии беспокоит аналитиков НАТО

29-06-2020, 23:50

Sohu: новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США

29-06-2020, 14:45

Шведский истребитель JAS-39 Gripen бросил вызов российским Су-35: видео

27-06-2020, 09:12

Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

26-06-2020, 15:05

Истребители пятого поколения Су-57 снабдят новыми средствами поражения

26-06-2020, 08:50

Рассекречены возможности российского боевого лазера «Пересвет»

22-06-2020, 21:49

Раскрыто очевидное преимущество российской C-400 перед американским Patriot

23-05-2020, 13:48

Существование кобальтовой бомбы остается в тайне

17-05-2020, 23:21

США рассекретили данные о «встречах» летчиков с НЛО

16-05-2020, 08:26

Компания Amazon создала убивающего коронавирус робота

13-05-2020, 15:04

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

12-05-2020, 20:26

Из-за пандемии коронавируса сотрудники NASA начали управлять марсоходом Curiosity из дома

22-04-2020, 14:02

В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся спутников

13-04-2020, 00:35

Huawei представила премиальный телевизор Vision Smart TV X65 за $3540

9-04-2020, 11:42

National Interest перечислил преимущества советских экранопланов

30-03-2020, 13:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров