Российский «Маркер» в США сочли плохой идеей

Американские эксперты раскритиковали идею управлять голосом боевым роботом «Маркер». Над созданием системы управления голосом для робота «Маркер» работают сотрудники Фонда перспективных исследований (ФПИ). Но, по мнению авторов публикации, размещенной на страницах Popular Mechanics, это плохая идея, передает Лента.Ру .

В частности, эксперты считают, что роботу будет сложно анализировать полученные команды, поскольку на поле боя, конечно же, шумят двигатели, раздаются звуки выстрелов и взрывов. Команда голоса сейчас, к примеру, есть у многих современных смартфонов. Но, как показывает практика, далеко не всегда система распознавания голоса слышит, что говорит ей пользователь. «Маркеру» же и вовсе придется работать в экстремальных условиях. А это может привести к непредвиденным последствиям, включая жертвы среди гражданского населения, опасаются эксперты.

Ранее руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов рассказал, что сейчас в России создается система, которая позволит управлять голосом боевыми роботами. По его словам, команды можно будет давать точно также, как раздаются приказы людям-солдатам.

Над созданием роботизированной платформы «Маркер» работают совместно ФПИ и Научно-производственное объединение «Андроидная техника». Глава научно-технического совета — заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов в апреле сообщил, что проект российского смертоносного робота «Маркер» будет завершен в 2021 году. Этот проект был впервые представлен в 2019 году.