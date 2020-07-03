Российский МиГ-29 опозорил американский F-16 во время инцидента в стратосфере

Российский бомбардировщик МиГ-29 показал свои лучшие боевые характеристики и за одно опозорил американцев.

10 лет назад произошел инцидент, во время которого МиГ-29 обогнал американский истребитель F-16. Тогда российские самолеты возобновили вылеты возле своих границ, а также начали патрулировать приграничные зоны стран НАТО. Американскому самолету 4-го поколения, который летает на высоте 16 километров, не удалось догнать МиГ-29, так как тот поднялся на недосягаемую высоту и достиг стратосферы.

Превосходство МиГ-29 эксперты объсняют тем, что он способен летать на высоте до 20 тыс. км над землей. Инцидент произошел во время выполнения патрулирования границ стран-участников НАТО. Преимущество российских истребителей подтолкнуло Индию к приобретению этих самолетов в большом объеме, пишет Царьград .

Инцидент в приграничной воздушной зоне России и Норвегии показал превосходство российский боевой машины над американским самолетом. Однако, несмотря на это, США продолжают продвигать свои истребители и предлагать их иностранным партнером. Пентагон приписывает своим истребителям статус самых лучших в мире.