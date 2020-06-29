Эксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков

Сегодня, 18:05

Александр Зуев

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Эксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков

Многие СМИ сообщили о том, как новейший российский танк Т-14 «Армата» вышел победителем после сражении против одиннадцати израильских танков.

Этот бой произошел в рамках испытаний и проводился в Сирии. Но далеко не все люди поверили этому заявлению. Многие считают эту информацию целиком и полностью надуманной. Более того, израильская бронетехника в Сирии, за исключением Голанских высот, отсутствует.

К тому же никто не стал бы провоцировать израильских военнослужащих ради тестирования нового танка.

По мнению военных, в неравном бою танк Т-14, несмотря на его потенциал, не мог бы победить, но это было бы возможно в том случае, если бы одному танку противостояло 6–7 более старых танков, пишет AviaPro.

К слову, информацию об испытаниях Т-14 «Армата» в Сирии в Минобороны РФ не подтверждают. То есть официальных доказательств испытаний танка в Сирии нет.

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