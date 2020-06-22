Успех российских военных в Сирии беспокоит аналитиков НАТО

Еще недавно страны-члены НАТО пренебрежительно относились к советской и российской технике, считая, что танки 70-80-х годов - устаревшие образцы, которые не представляют опасности. Однако после того, как российская бронетехника позволила выстоять против боевиков «Исламского государства», джихадистов и турецких военных, в НАТО стали с опаской относиться к российским танкам, признав, что эти машины являются смертоносными даже для более новой техники.

Западные эксперты считают, что Россия за последние десять лет усилила свои возможности в области тактических вооружений. По мнению польских военных, а также американской аналитической группы RAND, расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.

У североатлантического альянса не получится защитить Прибалтику в случае возникновения такой необходимости.

Российские танки хорошо себя зарекомендовали в Сирии. К примеру, Т-90, который выдерживает прямое попадание, является неуязвимым для ПТРК, пишет Avia.pro .

На сегодня российские танки Т-90, которые уже продемонстрировали высочайший боевой потенциал и надежность, являются одним из самых грозных инструментов против джихадистов в Сирии. Учитывая успех российских танков, в НАТО смотрят на увеличение боевого потенциала Москвы, как на вполне реальную угрозу.