Шведский истребитель JAS-39 Gripen бросил вызов российским Су-35: видео

В Сети появились кадры эффектного появления шведского истребителя JAS-39 Gripen рядом с российскими боевыми самолетами.

JAS-39 Gripen продемонстрировал свою высочайшую маневренность, отмечают эксперты.

Ранее JAS-39 Gripen никогда не действовал столь вызывающе рядом с российскими боевыми истребителями «Сухой». При этом в Минобороны Швеции называли JAS-39 Gripen «уничтожителями» российских истребителей «Сухой», передает Аvia.pro .

Похоже, JAS-39 Gripen действительно есть что показать. Этот истребитель продемонстрировал быстрый и очень сложный маневр. Видео, на котором запечатлен этот маневр, опубликовано в Сети. Оно собрало множество восхищенных комментариев.

«Это точно Gripen? Я не думал, что этот самолёт настолько быстр и настолько маневренен. Выглядит очень хорошо», «А русские так могут? Очевидно, что это очередной челлендж, но вопрос в том, смогут ли русские его повторить – ранее я подобного за российскими истребителями «Сухой» и «МиГ» такого не наблюдал», - пишут в комментариях пользователи.

При этом ранее эксперты заявили о том, что, скорее всего, в реальной воздушной схватке JAS-39 Gripen проиграет российскому Су-35. Но в Швеции верят в возможности своих боевых самолетов. А шведские пилоты продемонстрировали, что действительно у JAS-39 Gripen неплохой потенциал скорости и маневренности.