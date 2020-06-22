Шведский истребитель JAS-39 Gripen бросил вызов российским Су-35: видео

Сегодня, 09:12

Анна Лисова

0

Image 16+
Шведский истребитель JAS-39 Gripen бросил вызов российским Су-35: видео

В Сети появились кадры эффектного появления шведского истребителя JAS-39 Gripen рядом с российскими боевыми самолетами. 

JAS-39 Gripen продемонстрировал свою высочайшую маневренность, отмечают эксперты. 

Ранее JAS-39 Gripen никогда не действовал столь вызывающе рядом с российскими боевыми истребителями «Сухой». При этом в Минобороны Швеции называли JAS-39 Gripen «уничтожителями» российских истребителей «Сухой», передает Аvia.pro.

Похоже, JAS-39 Gripen действительно есть что показать. Этот истребитель продемонстрировал быстрый и очень сложный маневр. Видео, на котором запечатлен этот маневр, опубликовано в Сети. Оно собрало множество восхищенных комментариев.

«Это точно Gripen? Я не думал, что этот самолёт настолько быстр и настолько маневренен. Выглядит очень хорошо», «А русские так могут? Очевидно, что это очередной челлендж, но вопрос в том, смогут ли русские его повторить – ранее я подобного за российскими истребителями «Сухой» и «МиГ» такого не наблюдал», - пишут в комментариях пользователи. 

При этом ранее эксперты заявили о том, что, скорее всего, в реальной воздушной схватке JAS-39 Gripen проиграет российскому Су-35. Но в Швеции верят в возможности своих боевых самолетов. А шведские пилоты продемонстрировали, что действительно у JAS-39 Gripen неплохой потенциал скорости и маневренности. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Рассекречены возможности российского боевого лазера «Пересвет»

22-06-2020, 21:49

Раскрыто очевидное преимущество российской C-400 перед американским Patriot

23-05-2020, 13:48

Существование кобальтовой бомбы остается в тайне

17-05-2020, 23:21

США рассекретили данные о «встречах» летчиков с НЛО

16-05-2020, 08:26

Компания Amazon создала убивающего коронавирус робота

13-05-2020, 15:04

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

12-05-2020, 20:26

Из-за пандемии коронавируса сотрудники NASA начали управлять марсоходом Curiosity из дома

22-04-2020, 14:02

В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся спутников

13-04-2020, 00:35

Huawei представила премиальный телевизор Vision Smart TV X65 за $3540

9-04-2020, 11:42

National Interest перечислил преимущества советских экранопланов

30-03-2020, 13:08

Американцы заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

30-03-2020, 09:44

F-16 обошел по популярности российский МиГ-29

27-03-2020, 12:30

Крым стал невидимым для сил НАТО

19-03-2020, 21:53

Советскую «Боевую метлу» установили на американский вездеход

19-03-2020, 15:06

Малые ракетные корабли «Буян-М» оснастят новым вооружением

17-03-2020, 14:32

Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

17-03-2020, 14:31

В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала

14-03-2020, 11:16

Интерес к Dogecoin (DOGE) растет - разбираем простые способы приобрести мелкие цифровые монеты

13-03-2020, 18:59

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

13-03-2020, 14:49

Операторы связи предложили идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

11-03-2020, 19:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров