Рассекречены возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Президент России Владимир Путин боевой лазер «Пересвет» анонсировал около двух лет назад. Тогда он не расписывал особенности нового оружия, но особо подчеркнул, что комплекс значительно расширит возможности страны в сфере обеспечения безопасности.

«Пересвет» - один из самых засекреченных комплексов, и этим объясняется невероятный интерес к нему со стороны зарубежной прессы и военных экспертов в течение этих двух лет, что минули с момента, когда было объявлено о его создании. Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он, ссылаясь на данные с открытых источников и спутниковые снимки, рассказал о возможностях боевого лазера «Пересвет».

Главный вывод, который сделал автор - этот лазерный комплекс предназначается больше для засвета, а не ослепления спутников потенциального противника. При этом для него осталось загадкой, какой тип лазера использовали разработчики. Хендрикс предположил, что это может быть система с ядерной накачкой и кислородно-йодный лазер на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.

«Пересвет», как сообщалось ранее, способен так сфокусировать лазерный луч, что по нему могут быть наведены почти все из имеющихся у России ракеты, в том числе зенитные и крылатые. Известно о существовании пяти таких комплексов, но полностью места дислокации не раскрыты.