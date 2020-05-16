Существование кобальтовой бомбы остается в тайне

Вчера, 23:21

Анна Морозова

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Существование кобальтовой бомбы остается в тайне

После Второй мировой войны планету снова охватило соперничество в выпуске смертоносного оружия. Самые большие достижения в гонке вооружения продемонстрировали Советский Союз и Соединённые Штаты. Именно этими государствами были представлены самые усовершенствованные виды оружия. В один день появились данные о том, что была создана кобальтовая бомба.

В США утверждают, что первооткрывателем характеристик кобальтовой бомбы стал американец Лео Силард. Ученый из Америки позиционирует бомбу как оружие Апокалипсиса, оружие Судного дня. Для того, чтобы держать весь мир в страхе, не нужно изобретать дорогостоящие ракеты и доставлять их к неприятелям. Термоядерное оружие можно подорвать на своей территории. Тогда под удар попадут все без исключения. В кобальтовой бомбе содержится не радиоактивный уран-238, а природный кобальт-59.

В случае активации бомбы мощнейшим излучением провоцируется стабильный элемент на захват нейтрона и превращение его в специфический изотоп - кобальт-60. Время полураспада этого изотопа составляет более пяти лет. Для заражения всей планеты требуется чуть больше 500 тонн кобальта-60. При таком заражении критическая доза облучения будет достигнута менее чем за год.

Чем больше кобальта-60 содержит первоначальный заряд, тем больше риск уничтожения всего населения Земли. Хотя изготовление и испытание кобальтовой бомбы любой мощности не признано ни одним государством, однако кобальт-60 был обнаружен на полигонах США, стран СНГ и Франции. Но учёные быстро нашли этому оправдание. Они утверждают, что незначительное количество кобальта может образовываться при естественном захвате нейтронов металлами при взрыве. Таким образом, кобальтовая бомба пока существует лишь в теории, потому что на практике её никто не испытывал. Однако не исключено, что идея Лео Силарда может быть реализована в одном из секретных бункеров, на тот самый Судный день.

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