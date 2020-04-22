Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

Сегодня, 20:26

Александр Зуев

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Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

Разработка «Ночного суперохотника» - вертолета Ми-28 НМ  походит к финишу. До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.

Это станет последней фазой перед окончанием опытно-конструкторских работ и постановкой вертолета на вооружение. Еще до завершения всех этих этапов был подписан контракт на закупку крупной партии модернизированных машин.

Как отмечают эксперты, это делается для того, чтобы современные летательные аппараты не устарели к моменту поступления в части.  Закупать боевые машины планируют по 12-16 штук в год. Тестирование ударного вертолета и его вооружения будет завершено до конца текущего года. На тестирование, в  ходе которого будут опробованы различные авиационные средства поражения, уйдет 110 летных дней. Всего на тестирования с 2018 года потрачено 450 млн руб.

Известно, что вертолет получил несколько новых ракет -  «Гермес-А» дальностью в 15-20 км и ПТРК «Хризантема-В М». Модель снабдили снарядами класса «воздух-воздух» Р-74 М с инфракрасной головкой прицеливания, которые способны уничтожать вертолеты, беспилотники и боевую авиацию. Также Ми-28 НМ оснащен надвтулочной радиолокационной станцией Н025, посредством которой экипаж сможет обнаружить мишени вне пределов визуальной видимости, пишет Известия. Вертолет оборудовали силовым агрегатом ВК-2500 П, который вместе с модернизированными цельнокомпозитными лопастями несущего винта позволяет увеличить скорость Ми-28НМ на 10-13%. Вертолет уже принимал участие в боевых операциях в Сирии.

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