Названы самые странные ракеты, созданные на территории СССР

Вооружение СССР привлекло внимание мировой общественности не только из-за своей эффективности и надежности, но и из-за футуристичности. Об этом сообщили в американском издании The National Interest. Обозреватель Калеб Ларсон составил перечень самых странных, по его мнению, ракет, изготовленных на территории СССР.

В своем обращении, журналист представил эти боевые ракеты, как небольшие самолеты, запущенные с самолетов.

На вершине списка расположилась КС-1 или «Комета-снаряд». По мнению экспертов, это первая ракета класса воздух-земля, изготовленная на территории СССР. Планировали ее использовать для войны против сил НАТО, а именно - кораблей. Внешне ракета была таких же размеров, как МиГ-15. В действие ее приводил турбореактивный двигатель, а на носу имеется воздухозаборник.

«Сопка» – подвижный береговой ракетный комплекс, который вооружен противокорабельной крылатой ракетой КС-1. Благодаря ему стало возможным использование "кометы" не только на авиабазах, но и в других частях страны. С-2 были размещены в Польше и Германии, а в 1973 году во время Войны Судного дня в Египте ее впервые удачно использовали против израильского флота.

ФКР-1 еще одна ракета, разработанная для комплекса С-2. Она была оборудована ядерной боеголовкой. Для своего времени она имела отличную дальность - 180 км. Активно использовалась в Гуантанамо во время Кубинского кризиса.

КСР-2 является воздушной ракетой, которая должна была заменить КС-1. Ларсон сообщает, что хвостовую часть ракеты оставили неизменной. В новой КСР-2 удалось достичь радиуса действия в 200 км.

В своем обзоре журналист обратил внимание на то, что современные БПЛА очень сильно напоминают по строению ракеты СССР, которые были практически небольшими реактивными самолетами.

Ранее в The National Interest сообщили об изучении способностей российского вертолета Ка-50.