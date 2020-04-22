Названы самые странные ракеты, созданные на территории СССР

Сегодня, 14:15

0

Image 16+
Названы самые странные ракеты, созданные на территории СССР

Вооружение СССР привлекло внимание мировой общественности не только из-за своей эффективности и надежности, но и из-за футуристичности. Об этом сообщили в американском издании The National Interest. Обозреватель Калеб Ларсон составил перечень самых странных, по его мнению, ракет, изготовленных на территории СССР. 

В своем обращении, журналист представил эти боевые ракеты, как небольшие самолеты, запущенные с самолетов. 

На вершине списка расположилась КС-1 или «Комета-снаряд». По мнению экспертов, это первая ракета класса воздух-земля, изготовленная на территории СССР. Планировали ее использовать для войны против сил НАТО, а именно - кораблей. Внешне ракета была таких же размеров, как МиГ-15. В действие ее приводил турбореактивный двигатель, а на носу имеется воздухозаборник. 

«Сопка» – подвижный береговой ракетный комплекс, который вооружен противокорабельной крылатой ракетой КС-1. Благодаря ему стало возможным использование "кометы" не только на авиабазах, но и в других частях страны. С-2 были размещены в Польше и Германии, а в 1973 году во время Войны Судного дня в Египте ее впервые удачно использовали против израильского флота. 

ФКР-1 еще одна ракета, разработанная для комплекса С-2. Она была оборудована ядерной боеголовкой. Для своего времени она имела отличную дальность - 180 км. Активно использовалась в Гуантанамо во время Кубинского кризиса. 

КСР-2 является воздушной ракетой, которая должна была заменить КС-1. Ларсон сообщает, что хвостовую часть ракеты оставили неизменной. В новой КСР-2 удалось достичь радиуса действия в 200 км. 

В своем обзоре журналист обратил внимание на то, что современные БПЛА очень сильно напоминают по строению ракеты СССР, которые были практически небольшими реактивными самолетами. 

Ранее в The National Interest сообщили об изучении способностей российского вертолета Ка-50.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Из-за пандемии коронавируса сотрудники NASA начали управлять марсоходом Curiosity из дома

22-04-2020, 14:02

В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся спутников

13-04-2020, 00:35

Huawei представила премиальный телевизор Vision Smart TV X65 за $3540

9-04-2020, 11:42

National Interest перечислил преимущества советских экранопланов

30-03-2020, 13:08

Американцы заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

30-03-2020, 09:44

F-16 обошел по популярности российский МиГ-29

27-03-2020, 12:30

Крым стал невидимым для сил НАТО

19-03-2020, 21:53

Советскую «Боевую метлу» установили на американский вездеход

19-03-2020, 15:06

Малые ракетные корабли «Буян-М» оснастят новым вооружением

17-03-2020, 14:32

Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

17-03-2020, 14:31

В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала

14-03-2020, 11:16

Интерес к Dogecoin (DOGE) растет - разбираем простые способы приобрести мелкие цифровые монеты

13-03-2020, 18:59

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

13-03-2020, 14:49

Операторы связи предложили идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

11-03-2020, 19:33

"Протон" не смогли запустить из-за бракованных деталей - Роскосмос

11-03-2020, 01:14

Эксперты заявили, что климатическое оружие мощнее ядерного

5-03-2020, 09:41

Ученые: коронавирус мутировал и стал более агрессивным

5-03-2020, 09:40

Решена загадка гигантских «ватных» планет

5-03-2020, 01:02

Названы версии происхождения космического объекта «Черный рыцарь»

28-02-2020, 17:57

Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

25-02-2020, 13:56

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров