Из-за пандемии коронавируса сотрудники NASA начали управлять марсоходом Curiosity из дома

Сегодня, 14:02

Ольга Громова

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Из-за пандемии коронавируса сотрудники NASA начали управлять марсоходом Curiosity из дома
Марсоход

Пандемия коронавируса вынудила многих людей работать в удаленном режиме. Перешли на «дистанционку» и сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, которые отвечают за работу самого знаменитого марсианского ровера - Mars Curiosity.

Теперь ученые управляют аппаратом, который колесит по Красной планете, из дома.

«Мы находимся в одном интернет-пространстве и обмениваемся изображениями и данными», — поведала руководитель группы, астрофизик Алисия Олбо.

У работы дома есть, конечно, свои особенности. К примеру, исследователи за своими домашними компьютерами не могут воспользоваться 3D-очками - они необходимы для анализа присланных с Марса изображений. Очки и наушники виртуальной реальности, по словам Алисии, можно использовать только на мощных компьютерных машинах и с продвинутыми видеокартами, иначе данные будут искажаться.

Ученые все же используют очки - не такие, как в Центре, а простые. И хотя они не такие удобные, но все же позволяют взглянуть на Марс глазами Curiosity и спланировать маршруты его передвижения.

Исследования поверхности Марса из-за пандемии коронавируса на Земле не приостановились.

«Мы продолжаем выполнять свою работу», - заверила Олбо.

К слову, в NASA предвидели необходимость самоизоляции. Еще до объявления ВОЗ карантина агентство отправило домой своим сотрудникам гарнитуры, мониторы и другое необходимое для работы оборудование.

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