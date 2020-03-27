National Interest перечислил преимущества советских экранопланов

Калеб Ларсон, занимающий пост эксперта по безопасности США, смог подобрать довольно точные слова, характеризующие экранопланы Советского Союза: "что-то из фантастических кинолент — наполовину корабль, а наполовину самолет". Логику мужчины можно понять, особенно если учесть, что для своего описания он использовал советскую опытную разработку КБ Алексеева, пишет National Interest.

Экраноплан КМ, в ряде западных стран получивший прозвище "Каспийский монстр", предназначался для быстрой переброски солдат. Его характеристики вполне внушают уважение: крейсерская скорость полета 430 км/час, предельная - 500 км/ч. И это при взлетной массе в 544 тонны. Рассчитывать, что с такими характеристиками экраноплан будет летать высоко не приходится — на самом деле крейсерская высота составляла примрно 4,5 м.

Однако относительно небольшая высота полета оказывалась своеобразным преимуществом в случае вооруженного конфликта. Летящий буквально над морем экраноплан был практически незаметен для радиолокационных средств вероятного противника. Учитывая массу и скорость "Каспийского монстра" можно утверждать, что это судно прекрасно подходит для быстрой транспортировки войск.