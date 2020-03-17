Советскую «Боевую метлу» установили на американский вездеход

Военнослужащие Сомали, которые ведут борьбу с террористами, установили советскую «Боевую метлу» на американский вездеход Oshkosh FMTV. Фотографии с «четверкой» были опубликованы в социальной сети Твиттер.

14,5-миллиметровая ЗПУ-4 уже давно получила название «Боевая метла». Создана она была семь десятилетий назад, и до сих пор так ничего лучше в этом классе не придумали.

a Somali army oshkosh FMTV cargo 4x4 flatbed,with B-kit armored cab and a mounted ZPU-4 14.5mm quad barrel anti aircraft gun,which is covered up in the back. pic.twitter.com/hOf20Uzfx4 — alex (@africaken1) March 18, 2020

ЗПУ-4 хороша в уничтожении воздушных целей, но ее можно применять и для огневой поддержки наземных подразделений. В основе установки пулемет Владимирова, который считается одним из самых надежных и лучших в мире.

Касательно характеристик, «четверка» способна за минуту выпустить до 1200 патронов. Дальность поражения - 2000 метров. На расстоянии до 500 метров «Боевая метла» пробивает, даже, бронированные пластины (речь о толщине до 50 мм). Это позволяет ей с легкостью уничтожать легкобронированные автомобили противника.

К достоинствам стоит отнести и универсальность. Такая установка может легко стать как на грузовик, так и на пикап.