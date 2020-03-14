Малые ракетные корабли «Буян-М» оснастят новым вооружением

Малые ракетные корабли «Буян-М» получат новое вооружение и станут еще опаснее. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на свои источники в Минобороны России.

По данным издания, МРК проекта 21631 «Буян-М» будут оснащены «интеллектуальными» мини-роботами. Они могут отследить «своих» и «чужих», а затем нанести удар по противнику. Издание отмечает, что эти малые корабли являются носителями ракет «Калибр» и в будущем смогут устанавливать минные заграждения, закрывая проход вражеским судам в конкретном регионе.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил уверенность в том, что из-за этого «Буяны» станут «намного опасней».

МРК проекта 21631 получили Балтийский и Черноморский флот, а также Каспийская флотилия.

В августе прошлого года малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 Черноморского флота ВМФ России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в акватории Черного моря.