Малые ракетные корабли «Буян-М» оснастят новым вооружением

Сегодня, 14:32

Ольга Громова

0

Image 16+
Малые ракетные корабли «Буян-М» оснастят новым вооружением

Малые ракетные корабли «Буян-М» получат новое вооружение и станут еще опаснее. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на свои источники в Минобороны России.

По данным издания, МРК проекта 21631 «Буян-М» будут оснащены «интеллектуальными» мини-роботами. Они могут отследить «своих» и «чужих», а затем нанести удар по противнику. Издание отмечает, что эти малые корабли являются носителями ракет «Калибр» и в будущем смогут устанавливать минные заграждения, закрывая проход вражеским судам в конкретном регионе.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил уверенность в том, что из-за этого «Буяны» станут «намного опасней».

МРК проекта 21631 получили Балтийский и Черноморский флот, а также Каспийская флотилия.

В августе прошлого года малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 Черноморского флота ВМФ России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в акватории Черного моря.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала

14-03-2020, 11:16

Интерес к Dogecoin (DOGE) растет - разбираем простые способы приобрести мелкие цифровые монеты

13-03-2020, 18:59

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

13-03-2020, 14:49

Операторы связи предложили идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

11-03-2020, 19:33

"Протон" не смогли запустить из-за бракованных деталей - Роскосмос

11-03-2020, 01:14

Эксперты заявили, что климатическое оружие мощнее ядерного

5-03-2020, 09:41

Ученые: коронавирус мутировал и стал более агрессивным

5-03-2020, 09:40

Решена загадка гигантских «ватных» планет

5-03-2020, 01:02

Названы версии происхождения космического объекта «Черный рыцарь»

28-02-2020, 17:57

Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

25-02-2020, 13:56

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

21-02-2020, 13:16

Новый вид улитки ученые назвали «Грета Тунберг»

21-02-2020, 11:07

Корпорация «МиГ» получила патент на систему беспилотной посадки

21-02-2020, 10:24

Эксперты оценили ремонтопригодность нового Samsung Galaxy Z Flip

16-02-2020, 13:50

Новое поколение смартфонов Samsung будет хранить криптовалюты

16-02-2020, 09:11

В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google

15-02-2020, 23:22

Российский софт начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

15-02-2020, 17:34

Фото Meizu 17 Plus доказывает наличие безрамочного экрана

15-02-2020, 13:29

Аpple создает собственную 5G-антенну для новых iPhone

15-02-2020, 11:59

Microsoft весной прекратит поддержку Windows 10 версии 1809

15-02-2020, 08:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров