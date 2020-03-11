У российских истребителей Су-57 и танка Т-14 «Армата» нет реального военного потенциала. Об этом в своем блоге на Sandboxx написал бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс.

По его мнению, официальной Москве сейчас можно только поддерживать дискуссию о новейшем оружии, не занимаясь его реальным производством. Автор уверен, что у РФ нет возможности профинансировать его массовое производство.

«РФ развивает эти системы отчасти потому, что одного лишь наличия военного потенциала часто достаточно, чтобы упоминать свое имя в СМИ рядом с более грозными противниками, такими как США или Китай», - вещает Холлингс.

Бывший военнослужащий отмечает, что на вооружении в США имеются сотни действующих истребителей F-35 Lightning II, тогда как у РФ всего 12 несерийных самолетов Су-57.

«Крошечный флот российских истребителей-невидимок не представлял бы никакой реальной военной возможности, достойной внимания, если бы не наличие истребителя Су-57, что заставляет их упоминать о себе на одном дыхании с США», — цитирует Холлингса «Лента».





Он также упоминает ядерную торпеду глобальной дальности «Посейдон», межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» и крылатую низколетящую малозаметную ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник». По мнению эксперта, каждая из них - это реальная угроза для противников России. Но в этом случае, полагает Холлингс, отсутствие серийного производства ничего не решает.

Автор резюмирует, что такая репутация на руки России и помогает ей успешно продавать свое оружие в мире. Деньги от реализации направляются туда же - на укрепление обороноспособности.

Связанные с РФ вопросы безопасности являются доминирующими в США по причине первой политики рефлексивного управления.