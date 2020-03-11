Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Сегодня, 14:49

Ольга Громова

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Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Еще не все модели смартфонов брендов Xiaomi и Redmi обновлены до свежей версии ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Тем временем, но производитель уже готовится к выпуску Android 11 и фирменной оболочки MIUI 12.

На страницах издания TuexpertoMOVIL появился список моделей Xiaomi, Pocophone и Redmi, которые непременно будут обновлены до MIUI 12 и ОС Android 11.

Подчеркнем, что информация эта пока не официальная и построена исключительно на данных инсайдеров. Новая версия операционной системы, вероятнее всего, выйдет в августе либо сентябре нынешнего года. Касательно фирменной оболочки MIUI 12, ее распространять производитель начнет после выхода самой ОС.

Напомним, что не все смартфоны были обновлены, которые получили фирменную оболочку, были обновлены до актуальной версии ОС. Похоже, что с MIUI 12 и Android 11 будет похожая история.

MIUI 12 получат получат такие линейки смартфонов.

Pocophone: F1, X2 и X2 Pro. Xiaomi: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 8, Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Max 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi Note 3, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro.

Xiaomi Redmi: 6, 6A, 7, 7A, 8, Note 5, Note 6 Pro, Note 7, Note 7 Pro, Note 8, Note 8 Pro, Note 8T, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note Pro, а также S2.

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