Операторы связи предложили идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

Сегодня, 19:33

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Операторы связи предложили идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

Крупнейшие операторы связи и медиахолдинги предложили ввести обязательную идентификацию всех пользователей по номеру телефона. Такая идентификация должна проводиться в приложениях российских разработчиков, которые в обязательном порядке должны устанавливаться на все смартфоны, продаваемые в России. Законопроект размещен на портале законодательных инициатив.

Установка приложений российских разработчиков будет обязательной с 1 июля 2020 г. для всех смартфонов и планшетов с сенсорными экранами. Летом следующего года это станет обязательным для всех настольных компьютеров, ноутбуков и нетбуков, а в 2020 г. - для смарт-ТВ. Летом текущего года на смартфоны будут обязательно устанавливаться карты и навигаторы, поисковые системы; в 2021 г - российские мессенджеры и социальные сети, а также антивирусное ПО и приложение национальной платежной системы.

Идентификация по номеру телефона понадобится операторам мобильной связи, чтобы увеличить уровень безопасности, как объяснил РБК представитель одного из операторов.

Ранее привязка приложения к номеру телефона была обязательной только для мессенджеров.

В некоторых компаниях считают, что общая привязка (для всех приложений) является избыточной, например в смартфоне может вообще не быть SIM-карты, пользователь выходит в Сеть только по Wi-Fi.

Не забудьте поделиться новостью!
смартфон

Лента

Операторы связи предложили идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

Сегодня, 19:33

"Протон" не смогли запустить из-за бракованных деталей - Роскосмос

Сегодня, 01:14

Эксперты заявили, что климатическое оружие мощнее ядерного

5-03-2020, 09:41

Ученые: коронавирус мутировал и стал более агрессивным

5-03-2020, 09:40

Решена загадка гигантских «ватных» планет

5-03-2020, 01:02

Названы версии происхождения космического объекта «Черный рыцарь»

28-02-2020, 17:57

Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

25-02-2020, 13:56

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

21-02-2020, 13:16

Новый вид улитки ученые назвали «Грета Тунберг»

21-02-2020, 11:07

Корпорация «МиГ» получила патент на систему беспилотной посадки

21-02-2020, 10:24

Эксперты оценили ремонтопригодность нового Samsung Galaxy Z Flip

16-02-2020, 13:50

Новое поколение смартфонов Samsung будет хранить криптовалюты

16-02-2020, 09:11

В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google

15-02-2020, 23:22

Российский софт начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

15-02-2020, 17:34

Фото Meizu 17 Plus доказывает наличие безрамочного экрана

15-02-2020, 13:29

Аpple создает собственную 5G-антенну для новых iPhone

15-02-2020, 11:59

Microsoft весной прекратит поддержку Windows 10 версии 1809

15-02-2020, 08:15

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

14-02-2020, 23:41

Определены почти для всех пользователей опасные приложения

14-02-2020, 08:45

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

13-02-2020, 23:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров