Операторы связи предложили идентифицировать всех пользователей по номеру телефона

Крупнейшие операторы связи и медиахолдинги предложили ввести обязательную идентификацию всех пользователей по номеру телефона. Такая идентификация должна проводиться в приложениях российских разработчиков, которые в обязательном порядке должны устанавливаться на все смартфоны, продаваемые в России. Законопроект размещен на портале законодательных инициатив.

Установка приложений российских разработчиков будет обязательной с 1 июля 2020 г. для всех смартфонов и планшетов с сенсорными экранами. Летом следующего года это станет обязательным для всех настольных компьютеров, ноутбуков и нетбуков, а в 2020 г. - для смарт-ТВ. Летом текущего года на смартфоны будут обязательно устанавливаться карты и навигаторы, поисковые системы; в 2021 г - российские мессенджеры и социальные сети, а также антивирусное ПО и приложение национальной платежной системы.

Идентификация по номеру телефона понадобится операторам мобильной связи, чтобы увеличить уровень безопасности, как объяснил РБК представитель одного из операторов.

Ранее привязка приложения к номеру телефона была обязательной только для мессенджеров.

В некоторых компаниях считают, что общая привязка (для всех приложений) является избыточной, например в смартфоне может вообще не быть SIM-карты, пользователь выходит в Сеть только по Wi-Fi.