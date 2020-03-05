"Протон" не смогли запустить из-за бракованных деталей - Роскосмос

Как рассказали в Центре Хруничева, причиной перенесения запуска ракетоносителя Протон-М были дефектные комплектующие.

Выявить дефекты позволила система контроля качества, созданная государственной корпорацией Роскосмос. Гендиректор Центра А.Варочко уточнил, что дефектные детали произведены 5 лет назад. Их заменят непосредственно на месте запуска носителя, в Казахстане (Интерфакс ).

В Центре создана комиссия для поиска и наказания лиц, причастных к нарушению производственной культуры.

Накануне генеральный директор Роскосмоса Рогозин заявил, что вознаградит сотрудников Роскосмоса, которые выявили дефектные детали. Для расследования ситуации в Казахстан будут отправлены специалисты.

О неполадках в ракетоносителе сообщалось в конце февраля. Из-за неготовности к запуску он был отсрочен на два месяца.