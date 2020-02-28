Ученые: коронавирус мутировал и стал более агрессивным

Сегодня, 09:40

Сергей Нилов

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Ученые: коронавирус мутировал и стал более агрессивным
Фото: Из открытых источников

Группа китайских ученых опубликовала на страницах журнала National Science Review новые данные о китайском коронавирусе. Исследователи обращают внимание на то, что с момента обнаружения и до сегодняшнего дня COVID-19 подвергся 149 генетическим мутациям. Притом, их львиная доля приходится именно на последние недели.

Представители науки в процессе своей работы выяснили, что за два месяца новый коронавирус успел образовать два подтипа, которые условно были обозначены как L и S.

Они отличаются друг от друга степенью агрессивности. Подтип L, который зафиксирован у 70 процентов заразившихся, более агрессивный. Эксперты полагают, что на его эволюции сильно сказалось вмешательство человека.

В процессе работы ученые допустили, что подтип S (который встречается у 30 процентов заболевших) является изначальной формой возбудителя SARS-CoV-2. Потом, в результате вмешательства человека, вирус мутировал и в результате возник агрессивный подтип L. Именно он сейчас и приводит к смертельным исходам у зараженных в разных странах мира.

Впрочем, ученые акцентируют внимание на том, что работать довелось с довольно скудным набором исходных данных. А посему для более широкого и точного анализа требуется больший объем геномных и эпидемиологических данных.

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