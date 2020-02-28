Эксперты заявили, что климатическое оружие мощнее ядерного

Сегодня, 09:41

Сергей Нилов

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Эксперты заявили, что климатическое оружие мощнее ядерного
Фото: Из открытых источников

Эксперты считают, что ядерное оружие по мощности уступает климатическому. Зная о разрушительной силе последнего, можно с легкостью устроить адскую жару или арктический холод на любом участке Земли, «нагнать» засуху или тропические ливни.

По словам специалистов, с таким оружием можно принудить десятки станций к ионизированию атмосферы. Затем энергия может быть при помощи специального отражающего спутника на определенные объекты, но чаще всего - территории. Как результат - сильнейшая засуха или беспробудные ливни.

Сейчас эксперты пытаются управлять климатом в рамках реализации программы HAARP. По ее окончании должны быть созданы специальные ионосферные линзы, которые будут собирать высокочастотную энергию из солнечного ветра, космических частиц и, даже, магнитного поля Земли.

В данный момент на Аляске располагается состоящая из 360 образующих излучатель сверхчастиц антенн огромная антенная решетка. Они посылают мощные радиоволны.

Как пишут «АН», именно они могут быть главной причиной происходящих на Земле катаклизмов, которые накрыли Западную Европу, Гаити и другие страны в последнее время.

Объект принадлежит агентству DARPA, связанному со спецслужбами США.

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