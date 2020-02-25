Названы версии происхождения космического объекта «Черный рыцарь»

Сегодня, 17:57

Сергей Нилов

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Названы версии происхождения космического объекта «Черный рыцарь»
Фото: Из открытых источников

Космический объект «Черный рыцарь» в камеры астронавтов NASA попал еще в далеком 1998 году, но объяснить природу его происхождения до сих пор не удалось. Представители официальной науки, астрономы-любители и уфологи до сих пор пытаются раскрыть тайну и делятся своими версиями.

Приверженцы теории заговора считают, что объект - не что иное, как корабль пришельцев либо зонд, созданный инопланетянами для наблюдения за людьми с орбиты Земли. Возможно, даже для установления контакта, но еще не пришло это время.

Некоторые, особо неправдоподобные теории, говорят о том, что великий Никола Тесла получал сигналы из «Черного рыцаря». И во многом именно благодаря ним успел отметиться на Земле своими изобретениями.

Среди более вероятных предположений, объект - это устройство, которое используется агентством при отправке грузов в космос. В декабре 1998 года его при состыковке с МКС якобы потеряли, вот оно и наматывает круги на орбите Земли.

Некоторые специалисты твердят, что «Черный рыцарь» является частью космического аппарата Discoverer-8. В 1959 году США использовали такие аппараты для ведения слежки за Советским Союзом из космоса.

Снимки на Землю отправлялись в спецкапсулах, которые потом перехватывались самолетами. По одной из теорий, во время очередного запуска случился сбой и капсула с фотопленкой так и не попала на Землю. 

Не исключено, что «Черный рыцарь» и есть та самая капсула.

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