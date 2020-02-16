Новый вид улитки ученые назвали «Грета Тунберг»

Интернациональная группа ученых-биологов из западноевропейских стран обнаружила новый вид (не описанный до ныне) улиток, которых отличает повышенная чувствительность к изменениям климата, в том числе к засухам и вырождению лесных массивов. На ум исследователям сразу пришла активистка Тунберг, в честь которой они и решили назвать свое открытие. Полностью оно звучит так: «Craspedotropis gretathunbergae».

«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», – цитирует РИА Новости одного из исследователей.

Издание напоминает, что шведка Грета Тунберг – экологическая активистка, добивающаяся от властей эффективных мер борьбы с климатическими изменениями, грозящими глобальной катастрофой. В прошлом году журнал Time признал ее «Человеком года».