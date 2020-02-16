Новый вид улитки ученые назвали «Грета Тунберг»

Сегодня, 11:07

Александр Зуев

0

Image
Новый вид улитки ученые назвали «Грета Тунберг»

Интернациональная группа ученых-биологов из западноевропейских стран обнаружила новый вид (не описанный до ныне) улиток, которых отличает повышенная чувствительность к изменениям климата, в том числе к засухам и вырождению лесных массивов. На ум исследователям сразу пришла активистка Тунберг, в честь которой они и решили назвать свое открытие. Полностью оно звучит так: «Craspedotropis gretathunbergae». 

«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», – цитирует РИА Новости одного из исследователей. 

Издание напоминает, что шведка Грета Тунберг – экологическая активистка, добивающаяся от властей эффективных мер борьбы с климатическими изменениями, грозящими глобальной катастрофой. В прошлом году журнал Time признал ее «Человеком года».

улитка Грета Тунберг

Лента

Новый вид улитки ученые назвали «Грета Тунберг»

Сегодня, 11:07

Корпорация «МиГ» получила патент на систему беспилотной посадки

Сегодня, 10:24

Эксперты оценили ремонтопригодность нового Samsung Galaxy Z Flip

16-02-2020, 13:50

Новое поколение смартфонов Samsung будет хранить криптовалюты

16-02-2020, 09:11

В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google

15-02-2020, 23:22

Российский софт начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

15-02-2020, 17:34

Фото Meizu 17 Plus доказывает наличие безрамочного экрана

15-02-2020, 13:29

Аpple создает собственную 5G-антенну для новых iPhone

15-02-2020, 11:59

Microsoft весной прекратит поддержку Windows 10 версии 1809

15-02-2020, 08:15

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

14-02-2020, 23:41

Определены почти для всех пользователей опасные приложения

14-02-2020, 08:45

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

13-02-2020, 23:10

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

13-02-2020, 23:06

Что умеют «умные» часы Huawei Watch GT 2

13-02-2020, 15:45

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представлены официально

13-02-2020, 10:32

Samsung не добавила в дорогой Galaxy S20 Ultra мощную зарядку

13-02-2020, 09:20

Xiaomi выпустила антишпионский детектор за $14

12-02-2020, 12:41

В РФ разработан комплекс «Досмотр» для установки в людных местах и аэропортах

11-02-2020, 12:45

HMD Global возрождает еще одну легендарную Nokia

11-02-2020, 11:22

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

11-02-2020, 08:37

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle