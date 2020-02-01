Эксперты оценили ремонтопригодность нового Samsung Galaxy Z Flip

На рынок только вышел Samsung Galaxy Z Flip, но сразу же был поднят вопрос, можно ли разобрать этот гаджет для ремонта.

В Сети появилось видео, на котором этот гаджет пытаются разобрать. Провести такой своеобразный тест один из владельцев гаджета решил, судя по всему, после того, как стало известно, что Motorola Razr оказался неремонтируемым. Сложности с ремонтом Motorola Razr обусловлены тем, что разобрать его без повреждений практически невозможно.

Прямой конкурент Motorola Razr в этом вопросе оказался более практичным. На видео, опубликованном в Сети, можно увидеть, что разобрать Samsung Galaxy Z Flip сложно, но возможно. Чтобы добраться до дисплея, придется разобрать весь гаджет, тем не менее, его можно отремонтировать.

Просмотрев видео, можно узнать, что раскладушка Samsung Galaxy Z Flip имеет сразу 2 аккумулятора, емкость которых составляет 900 и 2370 мАч. Под аккумуляторами и находится вся «начинка» гаджета, пишет IXBT.

Оценка ремонтопригодности Samsung Galaxy Z Flip от iFixit скорее всего будет очень низкой. Но не стоит сбрасывать со счетов, что гибкие смартфоны пока только начинают выходить на рынок, поэтому их разработчики сейчас решают другие более острые проблемы данных гаджетов. Возможно в будущем их ремонтопригодность станет получше.