Российский софт начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

Российский софт, а это всевозможные сервисы, карты и приложения, начнут устанавливать на смартфоны, планшеты и смарт-часы уже с 1 июля нынешнего года. Об этом сообщает газета «Ведомости», отмечая, что нововведение заработает на год раньше, чем просили производители электроники.

Сроки прописаны в проекте постановления о внесении изменений в закон о защите прав потребителей. Согласно концепции законопроекта, инициатором которой стала ФАС, установка российских программ с 1 июля 2020 года должна была затронуть только планшеты. На планшеты и другие носимые устройства софт должны были начать устанавливать с июля 2021 года, а на ПК - с седьмого месяца 2022 года. Позже всех российский софт должен был попасть на ТВ-приставки и Smart TV - с июля 2023-его.

Однако обнародованный проект неожиданно дополнили новой формулировкой.

В соответствии с ней, «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями» – такая электроника должна соответствовать требованиям с 1 июля 2020 г. Устройства с сенсорными экранами, выполняющие более двух функций».

Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов объяснил, что устройства с сенсорными экранами, которые выполняют более двух функций - это общее понятие, и под него подпадают не только смартфоны, но также планшеты и умные часы.

Заметим, что в проекте подзаконного акта также приводятся требования для программ. Так, для того, чтобы приложение стало достойной альтернативой зарубежному, его ежемесячная аудитория должна превышать 100 тысяч, это же касается и установок.



